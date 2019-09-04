В Екатеринбурге закрыли движение по улице Черкасской
Строительно-монтажная компания ООО "УралРос" закрыла движение автотранспорта по улице Черкасской.
Как сообщили Накануне.RU в городской администрации, ограничение действует от дома №2 на улице Чердынской до дома №24 на улице Черкасской. Движение закрыто до 23 сентября.
Водителям следует обращать внимание на новые установленные знаки и указатели, заранее планируя маршрут передвижения.
После проведения работ компания восстановит элементы нарушенного благоустройства.