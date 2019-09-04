Экономист: пенсионная реформа была не нужна

Российские власти проводили пенсионную реформу, потому, что боялись, что у Пенсионного фонда РФ могут закончиться средства.

Как сообщил экономист Игорь Николаев, деле оказалось, что никаких проблем у ПФР на самом деле нет. В результате пенсионную реформу провели зря.

Как напомнил эксперт, бюджетные трансферты Пенсионного фонда покрывают пенсионное обеспечение, профицит его бюджета составил 1,7 трлн руб. По словам Николаева, у ПФР и государства все хорошо с доходами.

"При этом результаты повышения пенсионного возраста еще никак не отразились на состоянии Пенсионного фонда. Получается, прежняя система вполне может генерировать доходы, но зачем тогда надо было проводить пенсионную реформу", — отметил экономист.

Он обратил внимание, что Пенсионная реформа отразится на людях только сейчас, миллионы россиян лишатся доходов из-за решения властей, сообщают "Новые известия".

Ранее Пенсионный фонд РФ предложил увеличить сумму пенсионных накоплений, ниже которой пожилой человек сможет получать всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.

Сегодня россияне, выходящие на пенсию, получают пенсионные накопления единовременно, если рассчитанная для них накопительная пенсия ниже 5% от суммы общей пенсии, а если эта сумма выше 5%, то жителю страны назначается накопительная пенсия. По подсчетам Пенсионного фонда России, для назначения такой пенсии нужно иметь около 177 тыс. рублей накоплений.

Теперь предлагается пересмотреть расчет пороговой суммы, которая определяет, будет пенсионер получать накопительную пенсию ежемесячно или единовременно. Предлагается назначать накопительную пенсию лишь тем, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера, который в текущем году составляет 8 тыс. 846 руб.

Тем временем, в России официально трудоустроены только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста.

Вывод о процентном соотношении трудящихся и безработных был сделан на основе сравнения информации из ПФР о количестве работающих мужчин 1959-1963 годов рождения и женщин 1964-1968 годов рождения с запрошенной в Росстате информации об общем количестве проживающих в стране предпенсионеров. Выяснилось, что в этой возрастной категории работают только 4 млн человек, а согласно данным статистического ведомства, в стране проживает 10,1 млн граждан обозначенного выше возраста.