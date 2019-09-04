В России ограничат стоимость автономеров

Стоимость автомобильного государственного номер в России может стать лимитированной.

Так, Федеральная антимонопольная служба предложила с 1 января 2020 года разрешить продавать регистрационные знаки не дороже 2 тыс. руб. за комплект для машины и не дороже 1,5 тыс. руб. — для мотоцикла.

Как считают авторы инициативы, это остановит завышение цен частными компаниями, которые производят номера. В настоящее время в зависимости от региона автомобильный госзнак в фирмах можно купить за 1,5–3 тыс. руб., а если оформлять его через ГИБДД и сайт госуслуг — за 1,4 тыс. По словам производителей, реализация инициативы приведет к банкротству небольших фирм, сообщает "Рен ТВ".