26 Сентября 2020
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Общество За рубежом
(2005) | Фото: Александр Иванишин www.itogi.ru

Мать утонувшей в Турции девочки рассказала о трагедии

Мать девочки, которая утонула в бассейне отеля в турецкой Аланьи, рассказала о трагедии.

По словам россиянки, никто не видел, как все произошло, потому, что в этот момент все наблюдали за мужчинами, игравшими в бассейне в волейбол.

"Пошли искать вокруг бассейна, но она ушла к горке без спасательного круга. Не знаю, как она упала, да и никто ничего не видел", — сказала женщина, отметив, что в отеле не оказалось камер наблюдения, а рядом с горкой, где ее дочь утонула, никто не дежурил.

В настоящее время решается вопрос с транспортировкой тела ребенка в Россию, сообщает "Рен ТВ".

Напомним, трагедия произошла в Анталье 3 сентября в бассейне отеля "Maya World Beach". Врачи экстренно доставили девочку 2013 года рождения в больницу, однако там не смогли спасти ребенка, она скончалась. Сейчас правоохранители ведут расследование этого инцидента.

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Мать утонувшей в Турции девочки рассказала о трагедии

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Теги: турция, ребенок, бассейн



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Ранее 04.09.2019 12:10 Мск Бастрыкин поручил тщательно разобраться в гибели пятилетней девочки в Турции

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Ранее 03.09.2019 21:29 Мск В Турции в бассейне утонула русская девочка

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