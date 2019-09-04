Доллар взлетел до 67 рублей

Стоимость доллара увеличилась на 0,33% до 67,02 руб., свидетельствуют данные Московской биржи.

Последний раз российская валюта падала до такого уровня 20 августа текущего года.

Тем временем, евро опустился и составил 73,23 руб.

Курс доллара, установленный Банком России на 4 сентября, составляет 66,90 руб., евро - 73,20 руб.

Ранее аналитики швейцарского банка UBS сообщили, что рубль - "интересная валюта", которая усилится в ближайшее время. После того, как рубль оказался под давлением из-за очередного повышения санкционных рисков и падения цен на нефть, он смог удержаться от серьезного обесценивания.

Этому способствовали хорошие показатели инфляции, состояние платежного баланса и действие бюджетных правил. По словам экспертов, в ближайшем будущем у рубля есть все шансы на укрепление, поскольку Центробанк РФ снижает ставки медленнее остальных ЦБ.