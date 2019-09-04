26 Сентября 2020
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Политика Дальневосточный ФО Приморский край
(2019) | Фото: Кремль

Путин прилетел на ВЭФ во Владивосток

Российский президент Владимир Путин прибыл во Владивосток, чтобы принять участие в Восточном экономическом форуме.

Также ожидаются его встречи с иностранными лидерами, говорится на сайте Кремля. Под председательством Путина также пройдет заседание президиума Госсовета, на котором обсудят вопросы о национальной программе развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года.

В столицу Приморского края российский лидер прилетел из Монголии, где он находился с официальным визитом по случаю празднования 80-й годовщины победы на Халхин-Голе.

(2019)|Фото: Кремль

В рамках Восточного экономического форума Путин встретится с заместителем премьера Китая Ху Чуньхуа, а также с премьер-министрами Махатхиром Мохамадом из Малайзии, Синдзо Абэ (Япония) и Нарендрой Моди (Индия).

Напомним, ранее полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что подготовил руководству страны предложения по изменению формата Восточного экономического форума, который проходит ежегодно во Владивостоке.

По его словам, "форум будет другим". При этом Трутнев отказался сообщать подробности. "Мы готовим ряд предложений Путину, если он их поддержит, будем существенно кое-что в формате изменять", - сообщил полпред.

Он отметил, что изменения формата мероприятия нужны для того, чтобы не надоесть участникам мероприятия. Известно, что в текущем году планирует существенно увеличить свое участие в форуме делегация из Индии.

С 4 по 6 сентября на острове Русский во Владивостоке пройдет уже пятый по счету Восточный экономический форум. В прошлом году в рамках мероприятия было подписано 220 соглашений на общую сумму 3 трлн 108 млрд руб.

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Путин прилетел на ВЭФ во Владивосток

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Теги: Путин, ВЭФ, Владивосток



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