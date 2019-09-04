Прокуратура проводит проверку после столкновения самолетов в Шереметьево

Транспортная прокуратура оценит действия руководства аэропорта Шереметьево, отвечающего за безопасность полетов, после столкновения крыльями двух авиалайнеров.

Проведение проверки поручено Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте, сообщает ТАСС.

Напомним, днем 3 сентября в Шереметьево во время буксировки лайнер Airbus A330 "Аэрофлота", вылетавший в Пекин, столкнулся крылом с пустым лайнером Boeing Royal Flight. В результате инцидента никто не пострадал.