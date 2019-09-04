Террористы атаковали российскую базу в Сирии

Террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.

Взрывы были слышны в прибрежном городе Джебла. В результате нападение удалось предотвратить с помощью российской системы ПВО. Ракеты, а также беспилотные летательные аппараты, запущенные террористами в направлении авиабазы, были перехвачены.

По данным российского военного ведомства, было уничтожено два беспилотника. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает РИА "Новости".

Ранее в Пентагоне заявили, что формирования запрещенной в России экстремистской организации ИГИЛ возрождаются в Сирии. Как особо отмечается в докладе, к "ухудшению ситуации" в данных государствах привело "сокращение присутствия американской армии". По мнению Файна, сейчас коалиция не обладает возможностями для отпора возрождающимся формированиям боевиков.

Напомним, недавно Генштаб вооруженных сил России обвинил США в разграблении нефтяных объектов Сирии.