Опубликовано фото разбившегося Су-25

В интернете появился снимок с места падения российского учебно-боевого штурмовика Су-25УБ.

Инцидент произошел на Ставрополье. Кадры опубликовал Telegram-канал Fighterbomber. На снимке видна воронка в земле, в которой лежит фюзеляж самолета.

Тем временем, пилоты Су-25УБ пока не найдены, но не исключается, что они могут быть живы, сообщил источник РИА "Новости" в правоохранительных органах.

По его словам, на борту находились опытный пилот, работавший в Сирии, а также начальник по безопасности полетов.

"Самолет ушел на 3 м в землю, его откапывают", - сообщил источник.

Ранее сообщалось о том, что перед происшествием перестал выходить на связь. По сообщению Минобороны, разбившийся штурмовик выполнял плановый тренировочный полет без боекомплекта. Он упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.

Су-25УБ - учебно-боевой двухместный штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолёт.