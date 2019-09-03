Миру представили официальную эмблему Чемпионата мира по футболу в Катаре

Пресс-служба Чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре в 2022 году, показала официальную эмблему турнира.

3 сентября вечером на зданиях во всех крупных городах мира и в столицах стран-участниц футбольных мундиалей была показана эта эмблема, говорится в сообщении пресс-службы.

Например, в столице России эмблему показали на доме №2 на Новом Арбате.

Мировое футбольное первенство состоится в 2022 году и пройдет в новое время года - с 21 ноября по 18 декабря.