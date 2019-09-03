26 Сентября 2020
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Происшествия За рубежом
бассейн (2016) | Фото: o-polze.com

В Турции в бассейне утонула русская девочка

В Турции погибла несовершеннолетняя русская девочка.

Трагедия произошла в Анталье 3 сентября в бассейне отеля "Maya World Beach", пишет ТАСС.

Врачи экстренно доставили девочку 2013 года рождения в больницу, однако там не смогли спасти ребенка, она скончалась.

Сейчас правоохранители ведут расследование этого инцидента.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 18 августа в одном из отелей Бодрума у 12-летней девочки руку засосало в трубу бассейна, в результате она провела под водой не менее пяти минут и получила тяжелые травмы. Девочку поместили в реанимацию больницы города Денизли. Для помощи в лечении в Турцию прибыли петербургские врачи, однако спасти ребёнка не удалось. 28 августа посольство России в Турции сообщило о смерти девочки.

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В Турции в бассейне утонула русская девочка

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Теги: Окурджалар, Анталья, Турция, девочка, утонула



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