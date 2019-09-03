В Следственном комитете намерены открыть дополнительные дела о несогласованных митингах в Москве

Во вторник, 3 сентября, в Москве состоялось множество судебных слушаний, по результатам которых многие понесли справедливое наказание. Как сообщают источники среди правоохранителей, у СКР запланирована новая череда уголовных расследований.

Самым мягким наказанием отделалась «юрист-расследователь» так называемого ФБК Любовь Соболь. Она в пятый раз получила административный штраф за организацию несанкционированной публичной акции. От ареста ее в очередной раз спасла малолетняя дочь. Теперь сумма ее штрафов составляет 1.2 миллиона рублей.

Зато участники и координаторы ответили по всей строгости закона. Так, Данила Беглец получил два года колонии за нападение на полицейского при исполнении. Иван Подкопаев получил три года общего режима за применение перцового баллончика против двух росгвардейцев. Помимо этого либеральный активист принес на митинг с собой два ножа и молоток. А вот Владислав Синица, который в соцсетях призывал расправляться с детьми правоохранителей, получил 5 лет тюрьмы, хотя гособвинитель просил для экстремиста 6 лет.

Но суд не только суров, но и справедлив. Поэтому для активистов, чей поступок не нес насилие, приговор был смягчен. Так, дела Валерия Костенка, Дмитрия Васильева, Даниила Конона, Владислава Барабанова и Сергея Абаничева были заменены с уголовных на административные.

Однако участникам незаконных митингов не стоит особенно расслабляться. По информации от источников из правоохранительных органов, СКР готовит новую партию уголовных дел. Правоохранители собираются разобраться с максимально возможным количеством правонарушителей.

Тот факт, что главных организаторов мероприятия 31 августа задержали 2 сентября, только подтверждает это.

Известно, что всего с 14 июля по 31 августа стражи порядка задержали около 1.7 тысячи человек. Логично предположить, что и аресты будут исчисляться если не сотнями, то точно десятками. Особое внимание будет уделено регулярным участникам несанкционированных акций.