У Юлии Тимошенко произошло горе в семье

У руководителя украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко произошло горе в семье, об этом пишет "Украина.ру".

3 сентября она не смогла прийти на заседание Верховной рады. Коллега Тимошенко Валентин Наливайченко объяснил, что она сама потом все объяснит.

"В ее семье горе, и по семейным обстоятельствам Юлия Владимировна сегодня не с нами", - отметил депутат.

Что именно случилось в семье Тимошенко, пока неизвестно.

Стоит отметить, что на сегодняшнем заседании депутаты проголосовали за лишение собственной неприкосновенности.