Путин поручил доплачивать медикам, которые оказывают первичную помощь

До 1 ноября этого года российское правительство должно разработать предложения по надбавкам к зарплате медработников, пишет сайт Кремля.

С таким поручением выступил президент России Владимир Путин. Он отметил, что ежемесячные надбавки должны получать медики, оказывающие первичную помощь.

Также кабмин разработает систему повышающего коэффициента к единовременным выплатам для тех врачей, которые уехали жить и работать на село в Арктику или на Крайний Север.