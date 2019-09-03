Рабочего, вышедшего к стенам Кремля требовать встречи с Путиным, доставили в полицию

Житель Сухого Лога Сергей Рябцев, добивавшийся сегодня в Москве встречи с Владимиром Путиным и задержанный сотрудниками ФСО после одиночного пикета у стен Кремля, доставлен в отделение полиции.

Как стало известно Накануне.RU, он находится в ОВД Китай-город. Что именно ему вменяют, пока неизвестно.

Напомним, рабочий намеревался пожаловаться на олигархов и их отношение к окружающей среде. Сотрудник МУП "Горкомсети" пошел ко всем входам в Кремль, звонил в домофон, а после начал стучать каской до тех пор, пока его не задержали сотрудники ФСО. Подробнее о причинах, по которым мужчина вышел на акцию протеста, мы рассказывали ранее.