25 Сентября 2020
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Сергей Рябцев с плакатом (2019) | Фото: youtube.com/Sergei Cibirikov

Рабочего, вышедшего к стенам Кремля требовать встречи с Путиным, доставили в полицию

Житель Сухого Лога Сергей Рябцев, добивавшийся сегодня в Москве встречи с Владимиром Путиным и задержанный сотрудниками ФСО после одиночного пикета у стен Кремля, доставлен в отделение полиции.

Как стало известно Накануне.RU, он находится в ОВД Китай-город. Что именно ему вменяют, пока неизвестно.

Напомним, рабочий намеревался пожаловаться на олигархов и их отношение к окружающей среде. Сотрудник МУП "Горкомсети" пошел ко всем входам в Кремль, звонил в домофон, а после начал стучать каской до тех пор, пока его не задержали сотрудники ФСО. Подробнее о причинах, по которым мужчина вышел на акцию протеста, мы рассказывали ранее.

Сергей Рябцев, задержание(2019)|Фото: youtube.com/Sergei Cibirikov

Сергей Рябцев, задержание(2019)|Фото: источник Накануне.RU

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Рабочего, вышедшего к стенам Кремля требовать встречи с Путиным, доставили в полицию

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Теги: Сергей Рябцев, пикет у стен кремля



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