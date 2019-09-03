На Южном Урале семилетняя девочка упала в открытый колодец

В Пласте прокуратура взыскивает через суд с ООО "Водоснабжение" компенсацию морального вреда в пользу семилетней девочки, упавшей в водопроводный колодец, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В июле девочка, играя с другими детьми, упала в водопроводный колодец, закрытый нестандартной крышкой из досок. В результате падения ребенок получил множественные ссадины и ушибы, потребовалось оказание медицинской помощи.

В прокуратуре считают, что падение ребенка произошло из-за нарушений правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения должностными лицами ООО "Водоснабжение". Работники организации не осуществили наружный обход и осмотр линии водопроводной сети, своевременно не выявили отсутствие крышки колодца и не установили новую.

Директору организации внесено представление.