25 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
колодец люк канализация (2010) | Фото: mediaport.ua

На Южном Урале семилетняя девочка упала в открытый колодец

В Пласте прокуратура взыскивает через суд с ООО "Водоснабжение" компенсацию морального вреда в пользу семилетней девочки, упавшей в водопроводный колодец, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В июле девочка, играя с другими детьми, упала в водопроводный колодец, закрытый нестандартной крышкой из досок. В результате падения ребенок получил множественные ссадины и ушибы, потребовалось оказание медицинской помощи.

В прокуратуре считают, что падение ребенка произошло из-за нарушений правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения должностными лицами ООО "Водоснабжение". Работники организации не осуществили наружный обход и осмотр линии водопроводной сети, своевременно не выявили отсутствие крышки колодца и не установили новую.

Директору организации внесено представление.

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На Южном Урале семилетняя девочка упала в открытый колодец

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Теги: ребенок, колодец, прокуратура,



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