В Кургане возле жилого дома нашли труп мужчины

Полиция Кургана ищет родных и знакомых неизвестного мужчины, труп которого был найден утром 1 сентября у дома №12 на улице Свердлова.

На трупе не было видимых причин насильственной смерти, сообщили Накануне.RU в УМВД России по Курганской области.

На вид мужчине около 50-60 лет, низкого роста, седые волосы и усы, худой. Был одет в черную куртку, синие джинсы и черные кроссовки.

Граждан, которые что-либо знают о мужчине, просят позвонить по телефону 49-57-43.