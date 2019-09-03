Родители первоклассников в Сургуте создали огромные живые очереди в банке для оплаты питания

Родители сургутских первоклассников в соцсетях пожаловались на то, что не могут заключить договор на питание в школе из-за огромных очередей в банке, передает корреспондент Накануне.RU.

Для создания лицевых счетов и первичной оплаты родителям необходимо было обратиться в отделение банка "Открытие", по адресу ул. Дзержинского, 11. В результате в отделении банка приема ждали сотни человек.

Инцидент прокомментировали в родительском комитете Югры - там сообщили, что родителям не надо выстраиваться в живые очереди. Открыть счет можно с помощью мобильного приложения. Кроме того, голодными дети не останутся в любом случае - для них готово дотационное питание.

Добавим, что в первый класс в Сургуте в этом году пошли 6 тыс. детей.