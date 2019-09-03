Поисковый вертолет обнаружил место падения Су-25 в Ставропольском крае

Поисковый вертолет обнаружил место падения штурмовика Су-25УБ Ставрополье, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона. Парашюты летчиков с вертолета замечены не были. К месту падения будет направлен наземный поисково-спасательный отряд.

Между тем, как передает "Интерфакс", перед происшествием перестал выходить на связь. Источник агентства сообщает, что крушение произошло в Буденновском районе края.

Ранее Минобороны сообщило, что разбившийся штурмовик выполнял плановый тренировочный полет без боекомплекта. Он упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.

Су-25УБ - учебно-боевой двухместный штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолёт.

Су-25 предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днём и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. Во время испытаний в ДРА в ВВС СССР получил прозвище "Грач".

Су-25 впервые поднялся в воздух 22 февраля 1975 года. Самолёты этого типа эксплуатируются с 1981 года, принимали участие во множестве военных конфликтов и останутся в строю ВВС России как минимум до 2020 года. 8 октября 2009 года Министерство обороны Российской Федерации объявило о возобновлении закупок штурмовиков этого типа для ВВС России.