Крупная украинская газета прекращает издаваться из-за украинизации

В конце сентября выйдет последний печатный тираж украинской газеты "Сегодня". Об этом заявил медиахолдинг Media Group Ukraine.

"В последнее время ситуация только ухудшается, и именно поэтому мы приостанавливаем выпуск ежедневной газеты и концентрируем усилия на развитии сайта и теленовостей", - заявил директор Media Group Ukraine Евгений Бондаренко, который обтекаемо сослался на трудности.

Политолог Владимир Корнилов на канале "Россия-1" прямо сказал, что это плоды украинизации.

"Я был главным редактором газеты "Сегодня", самой тиражной, самой большой, самой мощной, самой популярной газеты Украины. Самое печальное, они в мае предупредили, что переход на тотальную украинизацию, когда их вынуждают печатать тираж на украинском, приведет к полному закрытию печатной прессы", - подчеркнул Корнилов.

Напомним, что, согласно принятому в этом году закону о беспощадной украинизации, все СМИ обязаны украинизироваться. Печатные СМИ должны издаваться на мове, и только в этом случае они имеют право выходить на других языках. То есть для выпуска русскоязычного тиража издание должно "в нагрузку" выпустить такой же тираж на мове.

Украинский президент Владимир Зеленский после победы на выборах заявил, что по украинизации не будет "никаких компромиссов". Киев также намерен увеличить долю говорящих на мове до 75% к 2030 году и заставить не менее 80% жителей поверить в то, что мова - это их родной язык.