Пулково может уже в этом году получить "седьмую свободу" и привлечь европейских лоукостеров

Петербургский аэропорт Пулково рассчитывает получить так называемую седьмую свободу к 1 января 2020 года, но это может произойти и раньше, например, в октябре, сообщает ресурс FrequentFlyers.ru со ссылкой на коммерческого директора компании "Воздушные ворота северной столицы" (управляет Пулково) Евгения Ильина.

В Минтранс направлено совместное обращение акционеров аэропорта и городской администрации, включающее предполагаемую сетку маршрутов европейских лоукостеров, в первую очередь Wizz Air.

Всего существует девять уровней свободы воздушного пространства где на первом уровне иностранная авиакомпания может только пролетать над территорией государства, а на девятом – может осуществлять внутренние перевозки наравне с национальными перевозчиками. Пулково хочет получить седьмую (в России пока такой ни у кого нет), она позволит иностранным авиакомпаниям совершать перевозки из Петербурга в другие страны, не являющиеся "родными" для этих перевозчиков. Другими словами, лоукостер из Испании сможет летать из Петербурга в Лондон.