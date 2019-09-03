25 Сентября 2020
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Политика
Wizz Air Airbus A321-231 (2019) | Фото:Wikimedia Commons

Пулково может уже в этом году получить "седьмую свободу" и привлечь европейских лоукостеров

Петербургский аэропорт Пулково рассчитывает получить так называемую седьмую свободу к 1 января 2020 года, но это может произойти и раньше, например, в октябре, сообщает ресурс FrequentFlyers.ru со ссылкой на коммерческого директора компании "Воздушные ворота северной столицы" (управляет Пулково) Евгения Ильина.

В Минтранс направлено совместное обращение акционеров аэропорта и городской администрации, включающее предполагаемую сетку маршрутов европейских лоукостеров, в первую очередь Wizz Air.

Всего существует девять уровней свободы воздушного пространства где на первом уровне иностранная авиакомпания может только пролетать над территорией государства, а на девятом – может осуществлять внутренние перевозки наравне с национальными перевозчиками. Пулково хочет получить седьмую (в России пока такой ни у кого нет), она позволит иностранным авиакомпаниям совершать перевозки из Петербурга в другие страны, не являющиеся "родными" для этих перевозчиков. Другими словами, лоукостер из Испании сможет летать из Петербурга в Лондон.

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Пулково может уже в этом году получить "седьмую свободу" и привлечь европейских лоукостеров

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Теги: пулково, седьмая свобода, лоукостеры, европа



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Ранее 24.09.2019 00:02 Мск Европейские лоукостеры хотят летать в Россию

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