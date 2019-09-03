Алексей Текслер отправил в отставку замминистра тарифного регулирования Челябинской области

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер отправил в отставку и.о. заместителя министра тарифного регулирования и энергетики Ирину Малюгову. Соответствующее постанолвение опубликовано на сайте областного правительства, передает корреспондент Накануне.RU.

Ирина Малюгова покинула должность по собственной инициативе.

"Освободить Малюгову Ирину Владимировну от замещаемой должности, расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Челябинской области 30 августа 2019 года", - говорится в документе.