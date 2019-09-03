Нидерланды просят Киев не выдавать России "ценного свидетеля" по делу MH17

Прокуратура Нидерландов просит Киев не включать в список пленных для обмена с Россией Владимира Цемаха, которого украинские спецслужбы задержали как "ценного свидетеля" по делу о сбитом малайзийском "Боинге" над Донбассом.

Член Совместной следственной группы (JIT, ССГ) Фред Вестербеке в своем письме заявил, что голландская прокуратура рассматривает бывшего начальника ПВО ДНР уже в качестве подозреваемого. Об этом сообщает газета NRC Handelsblad.

В июле глава JIT Вильберт Паулиссен заявил, что в деле появились новые свидетели.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 вопрос расследования катастрофы малайзийского Boeing в Донбассе. Он отказался раскрыть детали переговоров, сославшись на "чрезвычайную деликатность" темы.