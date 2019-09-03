25 Сентября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Тюменская область
самолёт atr-72 авиакомпания utair ютэйр (2016) | Фото: Накануне.ru

В "ЮТэйр" уточнили обстоятельства, при которых птица попала в воздухозаборник "ATR-72"

В авиакомпании "ЮТэйр" высказались о задержке рейса Нижневартовск – Ханты-Мансийск – Тюмень – Уфа, которая произошла из-за того, что в воздухозаборник самолета попала птица.

В пресс-службе перевозчика Накануне.RU сообщили, что птица попала в самолет при посадке в Нижневартовске. Для продолжения полета пришлось вызвать резервный борт из Сургута.

Ранее птицы атаковали борт "Уральских авиалиний", вылетевший 15 августа по маршруту Москва – Симферополь. Из-за поломки силовых установок экипаж принял решение садиться прямо на поле кукурузы, которое было по курсу движения. В результате все 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живы, несколько десятков человек получили легкие травмы. Пилотам было присвоено звание Героев России, бортпроводникам – Ордена Мужества.

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В "ЮТэйр" уточнили обстоятельства, при которых птица попала в воздухозаборник "ATR-72"

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Теги: ЮТэйр, птица, самолет, ATR-72



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Ранее 03.09.2019 15:41 Мск Следователи выяснят причины задержки вылета самолета Utair, куда попала птица

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