В Ставропольском крае разбился учебно-боевой штурмовик Су-25

Штурмовик Су-25УБ разбился в Ставропольском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник. По его данным, два летчика катапультировались, их судьба неизвестна.

Су-25УБ - учебно-боевой двухместный штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолёт.

Минобороны подтвердило крушение военного самолёта в Ставропольском крае. По сообщению ведомства, Су-25УБ выполнял полёт без боекомплекта, воздушное судно упало в безлюдной местности, разрушений на земле нет.

Су-25 предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днём и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. Во время испытаний в ДРА в ВВС СССР получил прозвище "Грач".

Су-25 впервые поднялся в воздух 22 февраля 1975 года. Самолёты этого типа эксплуатируются с 1981 года, принимали участие во множестве военных конфликтов и останутся в строю ВВС России как минимум до 2020 года. 8 октября 2009 года Министерство обороны Российской Федерации объявило о возобновлении закупок штурмовиков этого типа для ВВС России.