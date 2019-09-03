Протестный потенциал россиян снова усилился

Социологи выявили уровень протестного потенциала россиян, по ряду параметров он закрепляет показатели середины 2018 года, когда стало известно о старте пенсионной "реформы".

Как выяснилось в ходе опроса "Левада-центра", выступления против падения уровня жизни сейчас допускают 34% опрошенных, тогда как в мае 2019 года таковых было 26%, в июле 2018 года 41%, а в июне 2017 - 28%.

27% допускают личное участие в таких акциях (28% в июле 2018-го и 15% в июне 2017-го).

30% опрошенных допускают вероятность протестных акций с политическими требованиями, в том числе демонстраций, митингов, забастовок. В июне 2017 года так считали 23%, в июле 2018 года – 34%, а в мае 2018-го – 24%. При этом сейчас 20% готовы лично участвовать в них, показатель держится примерно на том же уровне в течение года, тогда как в июне 2017 года так же ответили только 12% (или сравните с мартом 2018 - лишь 6%).

Вместе с этим, большинство россиян все-таки считают маловероятными политические (65%) и экономические (62%) протестные акции. 68% опрошенных не пойдут на социальные акции протеста. 76% респондентов не будут участвовать в политических митингах.

Россиян спросили и об акциях протеста в Москве. Опрошенные называют три главных мотива протестующих: "недовольство положением дел в стране" (41%), "недовольство политикой властей" (34%), "недовольство тем, что независимых кандидатов не допустили до выборов" (28%).

Ранее социологи выяснили, на какие акции протеста готовы выйти жители России. Так, протесты с политическими требованиями поддержат 20% респондентов, а не поддержат 69%. Еще 26% опрошенных заявили о готовности присоединиться к акциям с экономическими требованиями, в частности, с требованием против падения уровня жизни. В свою очередь, 69% участников опроса отказались поддерживать подобные акции.