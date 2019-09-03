25 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Владимир Зеленский, КПП Чонгар (2019) | Фото: president.gov.ua

Рада будет расширять полномочия Зеленского

Верховная рада Украины может расширить полномочия президента Владимира Зеленского. Парламент включил в осеннюю сессию и направил в Конституционный суд для заключения законопроект об изменении конституции в части расширения полномочий президента.
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Речь идет о праве президента создавать "независимые" регуляторные органы, назначать и увольнять руководство Национального антикоррупционного бюро и Госбюро расследований. Также предлагается уполномочить президента создавать органы, осуществляющие регулирование, мониторинг и контроль над деятельностью субъектов хозяйствования, и назначать и увольнять членов этих органов. Кроме того, другим законопроектом планируется переподчинить нацгвардию напрямую президенту и вывести из структуры МВД. СМИ отмечают, что это могло быть частью сделки: в обмен на это глава МВД Арсен Аваков сохранил свое кресло.

Законопроект о расширении своих полномочий инициирован самим Зеленским и уже подвергся критике. Так, киевский политолог Дмитрий Корнейчук считает, что центр принятия всех решений теперь будет в офисе президента, "полностью ручной парламент будет штамповать законы, которые надо президенту, полностью ручной Кабмин будет принимать все решения, какие надо президенту".

Депутат от "Голоса" Сергей Рахманин напомнил, что Зеленский в своей предвыборной программе не обещал увеличивать свои полномочия.

"Он собирается фактически подчинить себе все силовые структуры, начиная от нацгвардии и заканчивая возможностью создания в неограниченном количестве регуляторных органов. Мне кажется, что какую-то серию "Слуги народа" я пропустил", - сыронизировал депутат.

Чтобы "уравновесить" расширение своих полномочий, Зеленский обещает принять закон об импичменте президента. Однако налицо перекройка политической системы Украины "под Зеленского". Напомним, его до сих пор поддерживают 70% украинцев.

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Рада будет расширять полномочия Зеленского

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Теги: Украина, Владимир Зеленский



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