В Москве мужчина шпателем ранил сотрудника Leroy Merlin – пострадавший госпитализирован

В Москве задержан мужчина, ранивший шпателем сотрудника магазина Leroy Merlin на ул. Верхняя Красносельская. Незнакомый мужчина схватил шпатель и несколько раз ударил им работника в живот, шею и плечо. Потерпевшего госпитализировали с глубокими резаными ранами шеи, плеча и брюшной стенки, передает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Днем 2 сентября в том же магазине был задержан 53-летний подозреваемый, против него возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью", - сказал источник.

Он добавил, что фигурант находится под подпиской о невыезде.