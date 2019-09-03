25 Сентября 2020
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Происшествия В России Москва
Леруа Мерлен, Leroy Merlin, гипермаркет строительных материалов (2010) | Фото:leroymerlin.ru

В Москве мужчина шпателем ранил сотрудника Leroy Merlin – пострадавший госпитализирован

В Москве задержан мужчина, ранивший шпателем сотрудника магазина Leroy Merlin на ул. Верхняя Красносельская. Незнакомый мужчина схватил шпатель и несколько раз ударил им работника в живот, шею и плечо. Потерпевшего госпитализировали с глубокими резаными ранами шеи, плеча и брюшной стенки, передает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Днем 2 сентября в том же магазине был задержан 53-летний подозреваемый, против него возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью", - сказал источник.

Он добавил, что фигурант находится под подпиской о невыезде.

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В Москве мужчина шпателем ранил сотрудника Leroy Merlin – пострадавший госпитализирован

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Теги: шпатель, нападение, строительный супермаркет



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