В Тюмени экс-налоговый инспектор получила срок за взятку в 9,5 миллиона

В Тюмени бывший главный государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок №2 городской инспекции ФНС №3 наказана за получение многомиллионной взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

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Напомним, в 2014 г. инспектор во время проверки одного из предприятий познакомилась с директором компании, консультирующей в сфере бухгалтерских услуг. Они подружились. Позже преступница за деньги передавала через новую знакомую информацию о предстоящих проверках тех или иных организаций. Это позволило ей с января 2015 по ноябрь 2016 гг. получить от полутора десятков компаний 9,5 млн руб., этот "заработок" инспектора пресекли в ноябре 2016 г. во время очередной "сделки". По представлению прокуратуры инспектор уволена.

Суд приговорил злоумышленницу к восьми годам колонии общего режима и на пять лет запретил занимать какие-либо должности на госслужбе.