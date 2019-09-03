В Москве задержан уральский борец за экологию, добивавшийся встречи с Путиным

В Москве задержан борец за экологию из Сухого Лога Сергей Рябцев, который пытался добиться встречи с Владимиром Путиным. Как передает корреспондент Накануне.RU, видео задержания появилось в Сети.

На кадрах видно, что мужчина стоит у резиденции президента РФ с плакатом, где были жалобы на гендиректора ФОРЭС Сергея Шмотьева. Уралец требовал встречи с Путиным, но прохожие рассказали, что президент сегодня находится в Монголии.

Рябцев стучал каской в дверь, после чего к нему подошли представитель Федеральной службы охраны и полицейские. В результате мужчину увели в неизвестном направлении.

По словам соратников Сергея Рябцева, они до сих пор не знают, где он находится.

Как сообщил Накануне.RU официальный представитель ФОРЭС Андрей Расторгуев, задержание Рябцева никак не связано с жалобами на деятельность компании. Также он прокомментировал заявления активиста о том, что Сергей Шмотьев якобы требует с него по 100 руб. в день.

По словам представителя ФОРЭС, в марте 2018 года в социальных сетях появилось видео, в котором Сергей Рябцев сделал более десятка недостоверных утверждений о компании. Спустя несколько месяцев компания подала в Арбитражный суд Свердловской области иск о признании данных утверждений ложными и обязании ответчика записать опровержение, а если он не выполнит требования - будет должен выплатить значительную сумму.

В итоге суд вынес решение в пользу истца, изменив порядок выплаты, которая должна была побудить Рябцева исполнить исковые требования – по 100 рублей в день в случае неисполнения. Представитель Рябцева пытался обжаловать это решение, однако оно осталось в силе.

Как отметил Андрей Расторгуев, решение не выполнено до сих пор, и никаких выплат Сергей Рябцев не совершал. Кроме того, он продолжает выкладывать ролики с недостоверными высказываниями о компании.

В ФОРЭС не исключают, что Рябцева могут использовать, и предполагают, что свой аккаунт в социальных сетях он ведет не сам. При этом в суде вопрос принадлежности аккаунта не поднимался, а представитель ответчика таких требований не заявлял.

"Поэтому действие, которое сейчас предпринято им (акция в Москве, - прим. Накануне.RU), нужно рассматривать в том же контексте", - добавил Андрей Расторгуев.