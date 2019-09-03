Министр сельского хозяйства Прикамья избавилась от приставки "и.о."

Министр сельского хозяйства и продовольствия Прикамья Оксана Бреднева избавилась от приставки "и.о.", сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минсельхоза.

По информации ведомства, на должность министра Бреднева назначена со 2 сентября.

Напомним, на должность исполняющего обязанности министра Оксана Бреднева была назначена в июне. До назначения она работала гендиректором кондитерской фабрики "Тортолино", а также занимала пост президента мясокомбината "Кунгурский". В Перми Оксану Бредневу знают как одного из самых успешных успешных пермских проектных топ–менеджеров.

Максим Решетников поручил новому министру продолжить начатые министерством проекты, в первую очередь это расширение инвестпрограмм по поддержке сельхозтоваропроизводителей, а также начать большую программу по борьбе с борщевиком.