В южноуральском ЗАТО задержали мужчину, сообщившего о взрывном устройстве в детском саду

В Снежинске полицейские задержали местного жителя, сообщившего о заложенном взрывном устройстве в одном из детских садов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел 2 сентября. Мужчина позвонил в полицию и сообщил о взрывном устройстве.

"На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и других экстренных служб, которые провели обследование территории и здания заведения. В ходе обследования предметов, представляющих опасность жизни и здоровью граждан, не обнаружено", - рассказали в пресс-службе.

По горячим следам был задержан нигде не работающий ранее судимый местный житель. Он рассказал, что совершил данное противоправное деяние после ссоры со своей знакомой.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.