25 Сентября 2020
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коллаж, Герман Греф, Сбербанк, Крым, погромы (2017) | Фото: Накануне.RU

Сбербанк реструктурирует кредиты жителей Иркутской области, пострадавших от наводнения - Греф

Глава Сбербанка Герман Греф приехал в Иркутскую область и провел встречу с губернатором региона Сергеем Левченко. Напомним, накануне побывавший здесь Владимир Путин раскритиковал госбанк за то, что кредитное учреждение осталось глухим к просьбам пострадавших от наводнения реструктурировать их кредиты.

"Плохо, что они отказываются людям идти навстречу, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Для банка с такими доходами рекордными в целом по стране это вообще несерьезный вопрос", – заметил президент России.

Во время встречи с Левченко Греф пообещал рекстуруктурировать кредиты местным жителям и организовать поездку на курорты в Крым и Краснодарский край для детей из пострадавших от наводнения семей, передает газета "Ведомости". "Мы приняли решение, что реструктурируем кредиты пострадавшим малым предприятиям, предпринимателям и пострадавшим людям с переносом платежей на год и с прощением процентных платежей, которые накопятся за этот год", - заявил Греф.

Кроме того, он пообещал, что Сбербанк за счет собственных средств в кратчайшие сроки построит в Тулуне инфекционное отделение больницы: "Со следующей недели, после того как нам будет представлено техническое задание начнем проектирование. Мы выберем лучший типовой проект, существующий в России, и, для того чтобы сократить сроки строительства, возьмем его и адаптируем под местные задачи. Мы договорились с губернатором, что он бесплатно выделит землю под строительство, решит проблему коммуникаций, получения всех разрешений и одобрение проекта, договорились, чтобы все бюрократические вопросы были решены быстро".

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Сбербанк реструктурирует кредиты жителей Иркутской области, пострадавших от наводнения - Греф

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Теги: сбербанк, герман греф, кредиты, иркутская область, наводнения, реструктуризация долгов



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