Поджога не было: СК завершил расследование дела о крупном пожаре в центре Ростова

25 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Южный ФО В России
огонь (2016) | Фото:Накануне.RU

Поджога не было: СК завершил расследование дела о крупном пожаре в центре Ростова

СКР завершил расследование уголовного дела о крупном пожаре в Ростове-на-Дону. Окончательно установлено, что его причиной стал не поджог, а короткое замыкание, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Пожар вспыхнул 21 августа 2017 года на улице Нижегородской, полицией было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Огонь уничтожил 125 жилых домов и 39 квартир в восьми многоквартирных домах. Число пострадавших достигло 45 человек, был найден один погибший. При этом жители частных домов в центре города жаловались на угрозы неизвестных после отказа выкупа участков за небольшие суммы. По словам ростовчан, после этого началась череда пожаров.

пожар, Ростов(2017)|Фото: vk.com

пожар, Ростов(2017)|Фото: vk.com

По данным СК, очаг пожара находился в балке с южной стороны территории домовладения № 50 по переулку Чувашский, в проводах над балкой произошло короткое замыкание из-за нарушений при использовании линии электропередач. Из-за замыкания загорелась несанкционированная свалка бытового мусора.

Ранее обвинение в халатности предъявлено бывшему заместителю главы администрации Пролетарского района Ростова-на-Дону, которая не организовала контроль по очистке и уборке территории.

Начальнику Восточного РЭС филиала ОАО "Донэнерго" и старшему мастеру производственного участка предъявлены обвинения в причинении смерти по неосторожности, а также в уничтожении или повреждении имущества по неосторожности.

Напомним, правительство выделило почти 80 млн рублей на компенсации пострадавшим. Позже еще 259,2 млн рублей было направлено жителям Ростова-на-Дону, лишившимся жилья в результате пожара.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Поджога не было: СК завершил расследование дела о крупном пожаре в центре Ростова

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ростов-на-дону, пожар, поджог



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.08.2018 10:34 Мск Год со дня крупного пожара в центре Ростова: СК не подтвердил версию поджога
Ранее 24.11.2017 10:22 Мск Почти 260 миллионов выделили на жилье для пострадавших от пожара в Ростове-на-Дону
Ранее 04.09.2017 14:03 Мск Власти Ростова разместили более 150 человек во временном жилье
Ранее 28.08.2017 15:36 Мск Правительство выделило почти 80 млн рублей пострадавшим при пожаре в Ростове

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети