Поджога не было: СК завершил расследование дела о крупном пожаре в центре Ростова

СКР завершил расследование уголовного дела о крупном пожаре в Ростове-на-Дону. Окончательно установлено, что его причиной стал не поджог, а короткое замыкание, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Пожар вспыхнул 21 августа 2017 года на улице Нижегородской, полицией было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Огонь уничтожил 125 жилых домов и 39 квартир в восьми многоквартирных домах. Число пострадавших достигло 45 человек, был найден один погибший. При этом жители частных домов в центре города жаловались на угрозы неизвестных после отказа выкупа участков за небольшие суммы. По словам ростовчан, после этого началась череда пожаров.

По данным СК, очаг пожара находился в балке с южной стороны территории домовладения № 50 по переулку Чувашский, в проводах над балкой произошло короткое замыкание из-за нарушений при использовании линии электропередач. Из-за замыкания загорелась несанкционированная свалка бытового мусора.

Ранее обвинение в халатности предъявлено бывшему заместителю главы администрации Пролетарского района Ростова-на-Дону, которая не организовала контроль по очистке и уборке территории.

Начальнику Восточного РЭС филиала ОАО "Донэнерго" и старшему мастеру производственного участка предъявлены обвинения в причинении смерти по неосторожности, а также в уничтожении или повреждении имущества по неосторожности.

Напомним, правительство выделило почти 80 млн рублей на компенсации пострадавшим. Позже еще 259,2 млн рублей было направлено жителям Ростова-на-Дону, лишившимся жилья в результате пожара.