В Екатеринбурге судят бывшего врача, пытавшегося взорвать свою сожительницу

Завершено расследование уголовного дела 28-летнего жителя Екатеринбурга, в прошлом работавшего врачом-стоматологом в частной клинике. Его обвиняют по целому ряду статей Уголовного кодекса.

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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, однажды злоумышленник решил убить свою сожительницу путем приведения в действие самодельного взрывного устройства, которое изготовил самостоятельно. Для этого он привлек своего знакомого, дело в отношении которого было выделено в отдельное производство в связи с его невменяемостью.

По указанию доктора, утром 16 октября 2018 года приятель разместил самодельное устройство у подъезда одного из домов по улице Чкалова, где проживала девушка. Согласно плану, привести бомбу в действие знакомый должен был в тот момент, когда та будет проходить мимо. При этом все свои действия подрывник согласовывал с подельником, который ради создания алиби находился у себя на работе в клинике.

Однако все пошло не по плану: "самоделка" была обнаружена сотрудницей жилищно-эксплуатационного управления, которая, решив, что это обычный мусор, подняла устройство, чтобы его выкинуть. Узнав об этом, организатор дал знакомому указание устроить подрыв, чтобы скрыть подготовку к убийству.

Произошел хлопок, из-за чего сотрудница получила термические ожоги 1-2 степени площадью около 3% поверхности тела. В дальнейшем сообщники были задержаны в Екатеринбурге.

Как сообщил Накануне.RU официальный представитель свердловского Главка Валерий Горелых, задержанных представителями МВД и ФСБ "пироманов" поместили под стражу.

"Свободного времени теперь у "джентльменов удачи" более чем предостаточно, есть, когда поразмышлять над тем, почему нельзя было мирным путем попытаться решить проблемные вопросы в личных отношениях, не доводя ситуацию до тюремных нар", - прокомментировал полковник Горелых.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд.