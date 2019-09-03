В Нижневартовске самолет "ЮТэйра" улетел в Уфу с задержкой – в воздухозаборник попала птица

Задержан вылет самолета ATR-72 "ЮТэйра" по рейсу Нижневартовск – Ханты-Мансийск – Тюмень – Уфа – в воздухозаборник самолета попала птица, сообщает "Интерфакс".

Борт по решению компании заменили, резервный самолет прибыл из Сургута. В Ханты-Мансийск пассажиры прилетели с двухчасовой задержкой. Из Тюмени в Уфу лайнер улетел с задержкой в три часа.

Напомним, ранее птицы атаковали борт "Уральских авиалиний", вылетевший 15 августа по маршруту Москва – Симферополь. Из-за поломки силовых установок экипаж принял решение садиться прямо на поле кукурузы, которое было по курсу движения. В результате все 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живы, несколько десятков человек получили легкие травмы. Пилотам было присвоено звание Героев России, бортпроводникам – Ордена Мужества.