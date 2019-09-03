На Среднем Урале силовики предотвратили теракт в школе

На Среднем Урале силовикам из ФСБ удалось предотвратить теракт в школе. Информацию об этом Накануне.RU подтвердил осведомленный источник в правоохранительных органах.

По его данным, все могло случиться в городе Кушва: двое несовершеннолетних подростков якобы собирались устроить массовое убийство, для чего искали взрывчатку. Теракт планировался на первые числа сентября в местной школе либо техникуме. Об этом стало известно правоохранителям и трагедию удалось предотвратить.

Возбуждено уголовное дело. О подозреваемых известно, что оба находились в не самых лучших отношениях со сверстниками и жили в неблагополучных семьях. При этом, по данным источника, план массового убийства они активно обсуждали в социальных сетях.

В силовых ведомствах воздерживаются от официальных комментариев по данной ситуации.