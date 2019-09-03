25 Сентября 2020
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спасатели МЧС лес поиски (2017) | Фото: ГУ МЧС РФ по Курганской области

Восьмилетнюю девочку, пропавшую под Липецком, ищут в лесу

Восьмилетняя девочка пропала в селе Паниковец Елецкого района Липецкой области.

2 сентября примерно в 6.30 ребенок ушел из своего дома при неустановленных обстоятельствах, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".

В поисках задействованы следователи СКР, сотрудники полиции и МЧС, волонтеры.

Местные СМИ сообщают, что девочку ищут в лесу. Семья староверов, так о них отзываются односельчане, живет обособлено. По некоторым данным, родители были против обучения девочки в школе и просили оставить ее на домашнем обучении.

Ранее жуткая трагедия произошла в Башкирии: из дома пропал годовалый ребенок, в поисках были задействованы более полутора сотен человек. Выяснилось, что собственная мать инсценировала похищение, задушила мальчика и закопала на участке.

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Восьмилетнюю девочку, пропавшую под Липецком, ищут в лесу

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Теги: девочка, липецкая область, поиски



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