Восьмилетнюю девочку, пропавшую под Липецком, ищут в лесу

Восьмилетняя девочка пропала в селе Паниковец Елецкого района Липецкой области.

2 сентября примерно в 6.30 ребенок ушел из своего дома при неустановленных обстоятельствах, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".

В поисках задействованы следователи СКР, сотрудники полиции и МЧС, волонтеры.

Местные СМИ сообщают, что девочку ищут в лесу. Семья староверов, так о них отзываются односельчане, живет обособлено. По некоторым данным, родители были против обучения девочки в школе и просили оставить ее на домашнем обучении.

Ранее жуткая трагедия произошла в Башкирии: из дома пропал годовалый ребенок, в поисках были задействованы более полутора сотен человек. Выяснилось, что собственная мать инсценировала похищение, задушила мальчика и закопала на участке.