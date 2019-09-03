25 Сентября 2020
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мэр Златоуста Вячеслав Жилин на встрече с активистами &quot;Веселой горки&quot; (2013) | Фото: uralvoice.com

"Нужно было уходить раньше!" Главу Златоуста отправили в отставку после проверки КСП и визита Христенко

3 сентября срочно созванный депутатский корпус городского собрания Златоуста принял отставку главы Вячеслава Жилина, врио руководителя города назначен спикер собрания Алексей Карюков. Буквально сегодня врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер потребовал от депутатов Златоуста не затягивать с переизбранием нового мэра и провести все процедуры до 1 ноября.

Накануне.RU попросило прокомментировать экспертов происходящие в третьем по величине городе Южного Урала события.

Отставка Жилина со своего поста была и неожиданной, и ожидаемой, мы рассказывали, что Текслер во время визита в Златоуст 26 августа говорил с местными жителями о предложении Жилину покинуть свой пост. Так сказать, в "добровольно-принудительном порядке", однако, тогда Жилин отказался сделать это.

Врио губернатора на встрече с златоустовцами предложил в единый день голосования провести опрос по вотуму доверия главе, специалисты из челябинского филиала РАНХиГС пообещали обеспечить этот плебисцит, но он не потребовался.

(2019)|Фото: Накануне.RU

После визита аудиторов контрольно-счетной палаты (КСП) в Златоуст 2 сентября Жилин неожиданно меняет решение и подает в отставку, соответственно, опрос жителей в день выборов 8 сентября уже не понадобится.

"Конечно же, это было ошибочное решение Вячеслава Жилина, когда он отказался уходить в отставку по предложению врио губернатора. Сделал бы это – вопросов было бы меньше, а теперь, получается, он уходит под давлением, из-за каких-то фактов, вскрытых, возможно, проверкой КСП", – считает политолог Александр Мельников.

Аналогичную позицию занимает челябинский политолог Андрей Лавров.

"Во всей этой истории с отказом уйти в отставку и самой отставкой надо помнить о краткосрочном визите в Челябинск бывшего вице-премьера российского Правительства Виктора Христенко. Скорее всего, "разруливали вопрос" в том числе и в ходе визита Христенко. Не секрет, что появление Жилина на посту главы Златоуста было во многом компромиссом самых мощных и влиятельных кланов, кланов, завязанных в том числе на интересы организованных преступных групп (ОПГ). В итоге Жилину сказали – хватит, все, он вынужден был уйти. Добавлю только, что Жилин с самого начала был близок к председателю Законодательного собрания Челябинской области и лидеру южноуральских "единороссов" Владимиру Мякушу, но, как видим, это уже не помогает", – комментирует Лавров.

Владимир Мякуш, Вячеслав Жилин,(2018)|Фото:www.zs74.ru

49-летний Вячеслав Жилин был избран главой Златоуста в 2012 году на прямых выборах, в 2017 году уже депутаты городского округа утвердили его в этом качестве на новый пятилетний срок полномочий. В 2017 году за переизбрание Жилина проголосовал 21 депутат, трое – воздержались. Ранее конфликты у Жилина и его команды возникали с командой экс-губернатора Бориса Дубровского, в августе текущего года врио губернатора Алексей Текслер предложил Жилину досрочно уйти в отставку.

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"Нужно было уходить раньше!" Главу Златоуста отправили в отставку после проверки КСП и визита Христенко

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Теги: Алексей Текслер, Вячеслав Жилин, Виктор Христенко, Владимир Мякуш, Единая Россия



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