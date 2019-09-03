СМИ сообщили об отсутствии заказов двигателей ПД-14 на 2021 год

"ОДК - Пермские моторы" в следующем году изготовит 11 двигателей ПД-14 для самолетов МС-21, сообщает "Новая газета" со ссылкой на собственные источники. По информации издания, заказов на 2021 г. у предприятия пока нет.

Отметим, что сейчас все три летных экземпляра МС-21-300 комплектуются американскими двигателями PW-1400G. Сообщалось, что впоследствии заказчик сможет выбирать, на каких двигателях самолет будет летать - американских или российских.

На данный момент изготовлено 16 экземпляров ПД-14, этим двигателем будет оснащен пятый летный экземпляр МС-21.

Как сообщало Накануне.RU, по информации пресс-службы краевого правительства, летные испытания самолета МС-21 с сделанным в Прикамье двигателем запланированы на 2020 год. Управляющий директор – генеральный конструктор "ОДК-Авиадвигатель" Александр Иноземцев сообщил, что двигатель ПД-14 сертифицирован и начинается его серийное производство. Идет третий этап испытаний двигателя в составе летающей лаборатории.

Сейчас разработчики ПД-14 занимаются повышением эксплуатационных характеристик двигателя нового поколения. В 2020 году планируется начать летные испытания самолета МС-21 уже с ПД-14 на борту. Отдельную процедуру сертификации в комплекте самолета МС-21 пройдут узлы мотогондолы, также входящие в двигательную установку, в составе которой будет поставляться ПД-14. Ранее губернатор Прикамья Максим Решетников подчеркивал, что пермские моторы – бренд региона и гордость страны.