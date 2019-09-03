В сети обсуждают социальную рекламу с девицами, накормившими бомжа роллами

В сети обсуждают ролик, опубликованный сестрами-близняшками из Казани в рамках конкурса "Нам не все равно". Его организатором стало общественное движение "Молодежь Татарстана", а в качестве приза победители получат iPhone XR, Apple Watch Series 4, PlayStation 4 и другие призы.

По сюжету сестры Аделя и Алина Фатхеевы – девушки с явно высоким достатком (источник их доходов неизвестен, судя по странице в Instagram, дамы любят фотографироваться в белье в провокационных позах, другой информации о них нет). Они идут по улице и видят бомжа в кресле-каталке. "Бедненький! Он наверное так хочет кушать!" – говорит одна из них. Сестры заказывают роллы в сервисе "Яндекс.Еда" и потом палочками с рук кормят бомжа, он, судя по виду, доволен. Звучит пафосный текст: "Каждый день мы видим на улице людей, нуждающихся в помощи. Нам ведь всем по силам обратить на них внимание? Не проходите мимо... Да, бездомные котики — это, может быть, милее, но людям тоже нужна наша помощь, поддержка. И нам не всё равно!".

Видео вызвало неоднозначную реакцию.

Радиостанция "Говорит Москва" узнала, что "Яндекс.Еда" к ролику отношения не имеет: "Яндекс.Еда не имеет никакого отношения к этому ролику. Ни к его идее, ни к производству, ни к его финансированию".