В воинской части на Южном Урале погиб военнослужащий

В воинской части в Челябинской области найден мертвым уже второй военнослужащий по контракту за две недели. Уполномоченный по правам человека в регионе Маргарита Павлова готовит обращение в Следственный комитет Екатеринбурга, сообщили Накануне.RU в пресс-службе омбудсмена.

"Это уже второй случай суицида за две недели, безусловно, это вызывает внимание", - подчеркнула Павлова.

Известно, что у погибшего при себе была записка с обвинением командования в причинах случившегося.

Его обвиняли в недостаче, но он отрицал вину.

В настоящий момент все обстоятельства произошедшего устанавливает военный следственный отдел.