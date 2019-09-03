25 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР
лукашенко александр григорьевич президент республики беларусь (2014) | Фото: Накануне.ru

Лукашенко: Белоруссия не будет размещать запрещенные ДРСМД ракеты при отсутствии угрозы

Минск не намерен производить и размещать на территории страны ракеты, запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), при отсутствии угроз безопасности. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он напомнил, что Белоруссия была полноправной участницей договора и не выходила из него, передает "Белта".

Белорусский лидер добавил, что "декларация ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе" могла бы оказаться настоящим вкладом в укрепление безопасности.

В феврале Лукашенко заявлял, что Минск совместно с Москвой будет думать над ответными мерами в случае размещения новых американских ракет в Европе. По его мнению, Вашингтон может "воспользоваться моментом" в виде срыва договора.

Он также выразил солидарность Москве в контексте ДРСМД, а также выступил "категорически" против его разрыва.

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Лукашенко: Белоруссия не будет размещать запрещенные ДРСМД ракеты при отсутствии угрозы

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Теги: александр лукашенко, ракеты, дрсмд



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