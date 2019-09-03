Лукашенко: Белоруссия не будет размещать запрещенные ДРСМД ракеты при отсутствии угрозы

Минск не намерен производить и размещать на территории страны ракеты, запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), при отсутствии угроз безопасности. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он напомнил, что Белоруссия была полноправной участницей договора и не выходила из него, передает "Белта".

Белорусский лидер добавил, что "декларация ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе" могла бы оказаться настоящим вкладом в укрепление безопасности.

В феврале Лукашенко заявлял, что Минск совместно с Москвой будет думать над ответными мерами в случае размещения новых американских ракет в Европе. По его мнению, Вашингтон может "воспользоваться моментом" в виде срыва договора.

Он также выразил солидарность Москве в контексте ДРСМД, а также выступил "категорически" против его разрыва.