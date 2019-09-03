Дмитрий Пучков о приговоре Синице: "За такое нужно отвечать, и он ответил"

25 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Прямая линия, Дмитрий Пучков &quot;Гоблин&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

Дмитрий Пучков о приговоре Синице: "За такое нужно отвечать, и он ответил"

Владислав Синица приговорён к реальному тюремному сроку. Суд счёл, что его твит, опубликованный под ником "Макс Стеклов", содержит призывы к убийству детей сотрудников Росгвардии, и за это приговорил блогера к пяти годам лишения свободы.

Сам Синица вину не признал. Он настаивает на том, что слова о расправе над детьми вырваны из контекста, и намерен обжаловать приговор.

Блогер, публицист Дмитрий Goblin Пучков в беседе с Накануне.RU рассказал, что подобные высказывания недопустимы, а приговор справедлив:

"Правильно сделали, предыдущий, забыл фамилию, хотел сжигать заживо милиционеров на городских площадях в печах. Тоже сел. И этот сел, совершенно справедливо", – заявил публицист.

Он посоветовал впредь думать прежде, чем говорить.

"Рекомендуется думать прежде, чем рот открывать, или что-то писать. Но наоборот, прекрасно, что подобные граждане раскрывают рот и излагают свои намерения. Всё это мы уже видели на Украине, когда угрожали убийством членам семей сотрудников "Беркута". Нам это надо? Я думаю, нет, за подобные вещи следует отвечать, вот, ответил", – сказал Дмитрий Пучков.

Вместе с тем, случай с Владиславом Синицей не первый и, вероятно, не последний. "Для чего во всех странах мира есть Уголовный кодекс? Если там есть статья, то это не значит, что все перестанут друг друга убивать, убивать всё равно будут. Ловить надо и наказывать, вот негодяй изловлен и осужден – пример другим", – отметил Дмитрий Пучков.

add_circle ОБСУДИТЬ (5)


Читать все комментарии (5)


Добавить комментарий:

Дмитрий Пучков о приговоре Синице: "За такое нужно отвечать, и он ответил"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Дмитрий Пучков, Владислав Синица, экстремизм, твит



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 04.10.2019 11:44 Мск Апелляцию по делу блогера Синицы отклонил суд. Приговор прежний - 5 лет за твит

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.09.2019 10:55 Мск 5 лет колонии за твит. Блогера отправили в колонию за "призывы убивать детей силовиков"
Ранее 05.08.2019 19:03 Мск Блогер "Макс Стеклов" арестован до 3 октября за призывы к убийствам детей силовиков
Ранее 05.08.2019 07:56 Мск В Росгвардии назвали провокацией заявления про вычисление сотрудников ведомства и угрозы убийством
Ранее 04.08.2019 19:34 Мск В Подмосковье задержан блогер, призывавший убивать детей силовиков и снимать это на камеру

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети