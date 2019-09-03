Дмитрий Пучков о приговоре Синице: "За такое нужно отвечать, и он ответил"

Владислав Синица приговорён к реальному тюремному сроку. Суд счёл, что его твит, опубликованный под ником "Макс Стеклов", содержит призывы к убийству детей сотрудников Росгвардии, и за это приговорил блогера к пяти годам лишения свободы.

Сам Синица вину не признал. Он настаивает на том, что слова о расправе над детьми вырваны из контекста, и намерен обжаловать приговор.

Блогер, публицист Дмитрий Goblin Пучков в беседе с Накануне.RU рассказал, что подобные высказывания недопустимы, а приговор справедлив:

"Правильно сделали, предыдущий, забыл фамилию, хотел сжигать заживо милиционеров на городских площадях в печах. Тоже сел. И этот сел, совершенно справедливо", – заявил публицист.

Он посоветовал впредь думать прежде, чем говорить.

"Рекомендуется думать прежде, чем рот открывать, или что-то писать. Но наоборот, прекрасно, что подобные граждане раскрывают рот и излагают свои намерения. Всё это мы уже видели на Украине, когда угрожали убийством членам семей сотрудников "Беркута". Нам это надо? Я думаю, нет, за подобные вещи следует отвечать, вот, ответил", – сказал Дмитрий Пучков.

Вместе с тем, случай с Владиславом Синицей не первый и, вероятно, не последний. "Для чего во всех странах мира есть Уголовный кодекс? Если там есть статья, то это не значит, что все перестанут друг друга убивать, убивать всё равно будут. Ловить надо и наказывать, вот негодяй изловлен и осужден – пример другим", – отметил Дмитрий Пучков.