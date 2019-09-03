Средний возраст в новом правительстве Украины всего 39 лет

Средний возраст министров в новом правительстве Украины составляет всего 39 лет. Об этом пишет Deutsche Welle, которое отмечает, что это самое молодое правительство в Европе.

К примеру, министры в Испании и Португалии в среднем на 20 лет старше, во Франции - на 17, в Германии - на 14.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров имеет возраст 28 лет и является самым молодым министром Европы. Министру образования и науки Анне Новосад 29 лет, и она уже успела печально прославиться огромным количеством ошибок при письме.

Напомним, новое правительство сформировала 29 августа новая Верховная рада. Его возглавил 35-летний Алексей Гончарук.

Как считает бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко, в приводе в украинскую политику новых людей из "ниоткуда" заинтересован Запад, которому нужно прямое управление страной.