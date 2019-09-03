Путин поцеловал очередного ребенка

Президент Владимир Путин пополнил список поцелованных им детей девочкой из Монголии - во время встречи главы России в Улан-Баторе.

Девочка в национальном костюме встречала президента на красной ковровой дорожке. Путин поймал ее и поцеловал, после чего сфотографировался с ней. Видео публикует Kremlin Pool.

Церемония встречи Путина в Монголии получилась немного не протокольной pic.twitter.com/zyMH4F3BF0 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) September 3, 2019

Отметим, самый знаменитый поцелованный Путиным ребенок - мальчик Никита, открыл список 28 июня 2006 года. Президент шел по Кремлю, увидел группу туристов и решил пообщаться с народом. Главу государства тут же окружили дети. Путин присел перед самым маленьким мальчиком, познакомился, пожал руку, а потом неожиданно задрал на мальчике майку и поцеловал ребенка в живот. После чего потрепал его по голове и ушел. Спустя годы СМИ сообщали, что на судьбу Никиты этот жест главы государства никак не повлиял.

В 2009 году Путин на форуме Селигер поцеловал участницу движения "Наши" Машу Дрокову. Спустя 9 лет Маша вошла в список Forbes, посвященный самым успешным молодым бизнесменам США.

Также известен случай, когда Путин поцеловал мальчика из Челябинска в морозовской больнице, где тот восстанавливался после трансплантации почки. "Потерпи, мой хороший, - попросил его Путин. - Надо полечиться, чтобы уже потом к этому никогда не возвращаться. Надо, мой хороший, потерпеть, и пойдешь домой".

В последнее время Владимир Путин стал чаще заигрывать с детьми. 9 июля президент посещал Екатеринбург, где проходили мероприятия Иннопрома и GMIS, и покормил младенца булкой. Во время встречи с многодетной семьей Сорокопятовых младший из 10 детей ел булку, но чуть не выронил ее. Путин подхватил угощение и покормил мальчика, приговаривая "Кусай! Молодец".

25 июля на встрече с потерпевшими из Тулуна Путин поддержал маленькую девочку, которая решила станцевать в разгар беседы. "Танцуй, давай, танцуй!" - сказал ей глава государства.

Детям в Кремле можно не соблюдать протокол. А тем более из затопленного Тулуна, с которыми сегодня встречатся Путин pic.twitter.com/qWl3B3UJ3q — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) July 25, 2019

14 августа Путин поцеловал маленькую балерину из Крыма. Глава государства раздавал автографы воспитанницам балетной школы, перед одной из них он встал на колени и поцеловал руку.