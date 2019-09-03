Роналду удивил фанатов внезапным составлением завещания

Нападающий итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду удивил фанатов внезапным составлением завещания.

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Известно, что форвард уже встретился со своим адвокатом в Лиссабоне, чтобы оформить все документы. Утверждается, что в случае чего внушительное состояние португальца, насчитывающее порядка 300 млн долларов, перейдет его возлюбленной Джорджине Родригес.

Любители футбола выразили недоумение тем, что Криштиану, находясь в самом расцвете сил, начал задумываться о кончине. Также они отметили тот факт, что звездный игрок не стал вписывать в завещание своих детей, точное число которых до сих пор остается загадкой, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, в январе этого года Роналду признал вину в налоговых преступлениях в Испании. Сообщалось, что экс-нападающий мадридского "Реала" заплатит штраф около 19 млн евро.