25 Сентября 2020
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Спорт За рубежом
Криштиану Роналду Джорджина Родригес (2017) | Фото:instagram.com/cristiano

Роналду удивил фанатов внезапным составлением завещания

Нападающий итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду удивил фанатов внезапным составлением завещания.
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Известно, что форвард уже встретился со своим адвокатом в Лиссабоне, чтобы оформить все документы. Утверждается, что в случае чего внушительное состояние португальца, насчитывающее порядка 300 млн долларов, перейдет его возлюбленной Джорджине Родригес.

Любители футбола выразили недоумение тем, что Криштиану, находясь в самом расцвете сил, начал задумываться о кончине. Также они отметили тот факт, что звездный игрок не стал вписывать в завещание своих детей, точное число которых до сих пор остается загадкой, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, в январе этого года Роналду признал вину в налоговых преступлениях в Испании. Сообщалось, что экс-нападающий мадридского "Реала" заплатит штраф около 19 млн евро.

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Роналду удивил фанатов внезапным составлением завещания

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Теги: Роналду, завещание, миллионы



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Развитие сюжета:

Ранее 21.11.2019 08:11 Мск Криштиану Роналду женился на девушке

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