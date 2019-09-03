В Перми иностранец, выдворяемый из страны за наркотики, заявил о нарушении условий содержания

Силовики опровергли информацию о нарушениях, которые якобы допущены в отношении китайца Лю Янькуня, который находится в центре временного содержания иностранных граждан пермского управления МВД. Ранее стало известно, что он употребил лекарство, в составе которого находится запрещенное в России вещество, передает корреспондент Накануне.RU.

По некоторым данным, иностранец попал в поле зрения силовиков после того, как принял разрешенное в Китае, но запрещенное в России "наркотическое или психотропное вещество", входящее в состав жизненно необходимого китайцу лекарства. Суд якобы оштрафовал его за это на 400 тыс. руб., а также решил выдворить страны, чего он и дожидается в центре.

В пресс-службе краевого управления МВД Накануне.RU сообщили - информация о том, что сотрудники полиции нарушают условия содержания иностранца, не соответствует действительности.

"Основанием для помещения гражданина в центр является постановление Ленинского районного суда Перми. Мужчина размещен в комнате для содержания иностранных граждан, кроме него в ней находится его соотечественник. Иностранец обеспечен всеми необходимыми средствами гигиены, трехразовым горячим питанием, прогулками по специально отведенной территории центра. Имеет возможность получать медицинскую и юридическую помощь, продуктовые передачи, общаться с адвокатом. Нарушений прав и законных интересов иностранного гражданина не допущено", - сообщили в пресс-службе.