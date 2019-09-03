В Кургане должница сымитировала сердечный приступ перед судебными приставами

В Кургане должница прикинулась больной, когда к ней пришли судебные приставы.

Она сообщила, что у нее сердечный приступ, приставы вызвали "скорую", однако прибывшие на место врачи сказали, что никаких проблем со здоровьем у хозяйки нет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Курганской области.

Тогда женщина позвонила дочери, а та, приехав, попыталась устроить скандал.

Долг женщины за коммунальные услуги и перед банками составляет более 200 тыс. руб.

Приставы описали имущество и оставили его на ответственное хранение должнице. Если она не рассчитается с долгами, то имущество будет продано.