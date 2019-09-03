В Калужской области на детской площадке появилась гигантская "свастика"

25 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Центральный ФО В России
свастика на детской площадке Юхнов (2019) | Фото:vk.com/podslushanoyukhnov/Оксана Котова

В Калужской области на детской площадке появилась гигантская "свастика"

В городе Юхнов, что недалеко от Москвы (Калужская область) на детской площадке появилось изображение гигантской "свастики". Фото возмущенные горожане опубликовали в одном из местных пабликов во "ВКонтакте". "Это ужас ужасный!!! Вот такая оригинальная клумба разбита у ФОКа! Интересно чья затея????" – возмущается автор фотографии.

На фотографии видно, что "свастика" вырезана на асфальтовой площадке. Она имеет не очень ровные и пропорциональные формы, что навело некоторых пользователей на мысль: это, возможно, не чей-то злой умысел, а случайное стечение обстоятельств, хотя и прискорбное. "В районной администрации нам сообщили, что у ФОКа делают не клумбу, а готовятся установить детскую площадку. Для неё разметили территорию, эта разметка и напомнила жителям запрещенный символ", - сообщает портал kp40.ru.  

ÑÐ²Ð°ÑÑ‚Ð¸ÐºÐ° Ð½Ð° Ð´ÐµÑ‚ÑÐºÐ¾Ð¹ Ð¿Ð»Ð¾Ñ‰Ð°Ð´ÐºÐµ Ð®Ñ…Ð½Ð¾Ð²|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:vk.com/podslushanoyukhnov/ÐžÐºÑÐ°Ð½Ð° ÐšÐ¾Ñ‚Ð¾Ð²Ð°

Фото: "Подслушано| Юхнов"

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

В Калужской области на детской площадке появилась гигантская "свастика"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: калужская область, свастика, детская площадка, клумба



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети