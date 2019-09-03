В Калужской области на детской площадке появилась гигантская "свастика"

В городе Юхнов, что недалеко от Москвы (Калужская область) на детской площадке появилось изображение гигантской "свастики". Фото возмущенные горожане опубликовали в одном из местных пабликов во "ВКонтакте". "Это ужас ужасный!!! Вот такая оригинальная клумба разбита у ФОКа! Интересно чья затея????" – возмущается автор фотографии.

На фотографии видно, что "свастика" вырезана на асфальтовой площадке. Она имеет не очень ровные и пропорциональные формы, что навело некоторых пользователей на мысль: это, возможно, не чей-то злой умысел, а случайное стечение обстоятельств, хотя и прискорбное. "В районной администрации нам сообщили, что у ФОКа делают не клумбу, а готовятся установить детскую площадку. Для неё разметили территорию, эта разметка и напомнила жителям запрещенный символ", - сообщает портал kp40.ru.